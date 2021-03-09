Минимальная победа "Интера", "Ювентус" разобрался с "Лацио", а "Фиорентина" и "Парма" устроили перестрелку: все результаты 26-го тура Серии А

Завершились все матчи 26-го тура итальянской Серии А. "Интер" продолжает погоню за чемпионским титулом и обыгрывает очередного конкурента. На этот раз была повержена "Аталанта" со счетом 1:0. "Милан" старается далеко не отпускать своих соседей и обыграл на выезде "Болонью" 2:0. "Ювентус" неожиданно легко победил "Лацио" со счетом 3:1 и сохранил за собой третью строчку в таблице. Во Флоренции произошла настоящая голевая перестрелка между "Фиорентиной" Александра Кокорина "Пармой". Матч завершился со счетом 3:3, а россиянин снова смотрел на игру своей команды с лавки запасных. Представляем итоги всех матчей 26-го тура Серии А.

Результаты матчей:

"Специя" - "Беневенто" - 1:1

"Удинезе" - "Сассуоло" - 2:0

"Ювентус" - "Лацио" - 3:1

"Рома" - "Дженоа" - 1:0

"Фиорентина" - "Парма" - 3:3

"Кротоне" - "Торино" - 4:2

"Верона" - "Милан" - 0:2

"Сампдория" - "Кальяри" - 2:2

"Наполи" - "Болонья" - 3:1

"Интер" - "Аталанта" - 1:0

Турнирная таблица: "Интер" (62), "Милан" (56), "Ювентус" (52), "Рома" (50), "Аталанта" (49), "Наполи" (47), "Лацио" (43), "Верона" (38), "Сассуоло" (36), "Сампдория" (32), "Удинезе" (32), "Болонья" (28), "Дженоа" (27), "Фиорентина" (26), "Специя" (26), "Беневенто" (26), "Кальяри" (22), "Торино" (20), "Парма" (16), "Кротоне" (15).