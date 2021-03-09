Минимальная победа "Интера", "Ювентус" разобрался с "Лацио", а "Фиорентина" и "Парма" устроили перестрелку: все результаты 26-го тура Серии А

Теги фиорентинаинтер миланмиланювентусаталанта

Минимальная победа "Интера", "Ювентус" разобрался с "Лацио", а "Фиорентина" и "Парма" устроили перестрелку: все результаты 26-го тура Серии АЗавершились все матчи 26-го тура итальянской Серии А. "Интер" продолжает погоню за чемпионским титулом и обыгрывает очередного конкурента. На этот раз была повержена "Аталанта" со счетом 1:0. "Милан" старается далеко не отпускать своих соседей и обыграл на выезде "Болонью" 2:0. "Ювентус" неожиданно легко победил "Лацио" со счетом 3:1 и сохранил за собой третью строчку в таблице. Во Флоренции произошла настоящая голевая перестрелка между "Фиорентиной" Александра Кокорина "Пармой". Матч завершился со счетом 3:3, а россиянин снова смотрел на игру своей команды с лавки запасных. Представляем итоги всех матчей 26-го тура Серии А.

Результаты матчей:

"Специя" - "Беневенто" - 1:1
"Удинезе" - "Сассуоло" - 2:0
"Ювентус" - "Лацио" - 3:1
"Рома" - "Дженоа" - 1:0
"Фиорентина" - "Парма" - 3:3
"Кротоне" - "Торино" - 4:2
"Верона" - "Милан" - 0:2
"Сампдория" - "Кальяри" - 2:2
"Наполи" - "Болонья" - 3:1
"Интер" - "Аталанта" - 1:0

Турнирная таблица: "Интер" (62), "Милан" (56), "Ювентус" (52), "Рома" (50), "Аталанта" (49), "Наполи" (47), "Лацио" (43), "Верона" (38), "Сассуоло" (36), "Сампдория" (32), "Удинезе" (32), "Болонья" (28), "Дженоа" (27), "Фиорентина" (26), "Специя" (26), "Беневенто" (26), "Кальяри" (22), "Торино" (20), "Парма" (16), "Кротоне" (15). 

Читать также: "Интер" минимально обыграл "Аталанту" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 8 марта

Главные новости дня: 8 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов