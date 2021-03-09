Минимальная победа "Интера", "Ювентус" разобрался с "Лацио", а "Фиорентина" и "Парма" устроили перестрелку: все результаты 26-го тура Серии А
Завершились все матчи 26-го тура итальянской Серии А. "Интер" продолжает погоню за чемпионским титулом и обыгрывает очередного конкурента. На этот раз была повержена "Аталанта" со счетом 1:0. "Милан" старается далеко не отпускать своих соседей и обыграл на выезде "Болонью" 2:0. "Ювентус" неожиданно легко победил "Лацио" со счетом 3:1 и сохранил за собой третью строчку в таблице. Во Флоренции произошла настоящая голевая перестрелка между "Фиорентиной" Александра Кокорина "Пармой". Матч завершился со счетом 3:3, а россиянин снова смотрел на игру своей команды с лавки запасных. Представляем итоги всех матчей 26-го тура Серии А.
Результаты матчей:
"Специя" - "Беневенто" - 1:1
"Удинезе" - "Сассуоло" - 2:0
"Ювентус" - "Лацио" - 3:1
"Рома" - "Дженоа" - 1:0
"Фиорентина" - "Парма" - 3:3
"Кротоне" - "Торино" - 4:2
"Верона" - "Милан" - 0:2
"Сампдория" - "Кальяри" - 2:2
"Наполи" - "Болонья" - 3:1
"Интер" - "Аталанта" - 1:0
Турнирная таблица: "Интер" (62), "Милан" (56), "Ювентус" (52), "Рома" (50), "Аталанта" (49), "Наполи" (47), "Лацио" (43), "Верона" (38), "Сассуоло" (36), "Сампдория" (32), "Удинезе" (32), "Болонья" (28), "Дженоа" (27), "Фиорентина" (26), "Специя" (26), "Беневенто" (26), "Кальяри" (22), "Торино" (20), "Парма" (16), "Кротоне" (15).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17