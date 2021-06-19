Минимальная победа Швеции и две ничьи в группе D: все результаты Евро-2020 18 июня

Фото: инстаграм сборной Хорватии/Автор неизвестен

В пятницу, 18 июня, состоялись очередные матчи второго тура групповой стадии Евро-2020.

Сборная Швеции минимально обыграла Словакию благодаря голу Форсберга с пенальти. В группе D Хорватия не сумела обыграть сборную Чехии, а Англия в историческом противостоянии против Шотландии сохранила свои ворота сухими, однако не сумела распечатать ворота Шотландии.

Группа Е

Швеция - Словакия - 1:0

Голы: Форсберг, 77 - 1:0.

Группа D

Хорватия - Чехия - 1:1

Голы: Шик, 37 - 0:1; Перишич, 47 - 1:1.

Англия - Шотландия - 0:0

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