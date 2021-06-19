Минимальная победа Швеции и две ничьи в группе D: все результаты Евро-2020 18 июня

Теги чемпионат европы

Минимальная победа Швеции и две ничьи в группе D: все результаты Евро-2020 18 июняФото: инстаграм сборной Хорватии/Автор неизвестен

В пятницу, 18 июня, состоялись очередные матчи второго тура групповой стадии Евро-2020.

Сборная Швеции минимально обыграла Словакию благодаря голу Форсберга с пенальти. В группе D Хорватия не сумела обыграть сборную Чехии, а Англия в историческом противостоянии против Шотландии сохранила свои ворота сухими, однако не сумела распечатать ворота Шотландии.

Группа Е

Швеция - Словакия - 1:0

Голы: Форсберг, 77 - 1:0.

Группа D

Хорватия - Чехия - 1:1

Голы: Шик, 37 - 0:1; Перишич, 47 - 1:1.

Англия - Шотландия - 0:0

Также не пропустите: Бруну Фернандеш поделился мыслями перед матчем против Германии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Альваро Мората сравнил себя с Левандовски перед матчем Евро-2020 против Польшы

Альваро Мората сравнил себя с Левандовски перед матчем Евро-2020 против Польшы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов