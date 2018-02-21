Минимум усилий: "Реал" вальяжно переиграл "Леганес"

На разогреве у двух поединков плей-офф в Лиге Чемпионов во вторничной программе европейского футбола выступил мадридский "Реал". Королевский клуб закрывал отложенные дела первого круга. В рамках перенесенного матча 16-го тура Ла Лиги подопечные Зинедина Зидана навестили "Леганес". Любопытно, что в текущем сезоне команды уже дважды выясняли отношения. Произошло это в четвертьфинале Кубка Испании и тогда "пепинерос" сотворили настоящую сенсацию, выбив одного из двух главных фаворитов турнира. Причем дома ребята Асьера Гаритано уступили, а на выезде победили и за счет большего количества голов на выезде в итоге триумфовали.

Что касается стартовых составов, то еще накануне встречи было известно, что часть основных игроков "Реала" не смогут помочь своей команде из-за травмы. В поединке с ПСЖ пострадал Тони Кроос, с "Бетисом" – Марсело. Также вышел из строя Лука Модрич, а Криштиану Роналду тренерский штаб мадридцев предоставил отдых. Тем не менее, и без них стартовый протокол действующего чемпиона страны выглядел угрожающе. У "Леганеса" главной кадровой потерей является отсутствие вингера Александра Шимановски.

С самого начала матча команды задали средний темп. Гости установили контроль над мячом, но это не помешало им в самом дебюте пропустить курьезный гол. Бустинса ударом головой замыкал подачу с углового, которую Касилья отразил, но Тео Эрнандес, который обязан был выбить мяч с линии ворот куда подальше, изобразил что-то непонятное, позволив защитнику "Леганеса" всем телом внести снаряд в сетку. За мадридцами не заржавело. Не прошло и пяти минут как Лукас Васкес восстановил паритет.

На исходе получаса подопечным Зидана удалась образцово-показательная атака, которая завершилась взятием ворот. Ковачич, Бензема и Каземиро в одно касание порезали всю оборону "пепинерос", а результативную точку поставил бразильский опорник "галактикос". Еще до перерыва королевский клуб мог увеличивать свое преимущество на табло, но совсем немного не хватило точности Иско.

Несмотря на скользкий счет, "Реал" не спешил убивать интригу. Достаточно вальяжно играли мадридцы, за что на 65-й минуте их едва не наказал Клаудио Бовю: замыкал гваделупец в подкате прострельную передачу с фланга, но свою команду выручил Касилья. И все же гостям удалось провести еще один гол. В концовке встречи Ковачич заработал пенальти, который реализовал Серхио Рамос.

Таким образом, "Реал" без проблем берет верх над "Леганесом" и обходит "Валенсию" в турнирной таблице чемпионата Испании.

"Леганес" – "Реал" Мадрид – 1:3

Голы: Бустинса, 7 – 1:0, Васкес, 11 – 1:1, Каземиро, 28 – 1:2, Серхио Рамос, 90 (с пенальти) – 1:3

"Леганес": Куэльяр, Тито, Сиовас (Мантовани, 46), Бустинса, Диего Рико, Гумбау (Перес, 46), Пирес, Эль-Жар, Эрасо, Омар Рамос (Амрабат, 72), Бовю

"Реал": Касилья, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Тео Эрнандес, Ковачич (Себальос, 90+2), Каземиро, Иско (Льоренте, 87), Васкес, Асенсио, Бензема (Бэйл, 76)

Богдан Архипенко

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