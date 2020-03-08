Министерство спорта Италии потребовало немедленно остановить чемпионат из-за коронавируса

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Министерство спорта Италии потребовало немедленно остановить чемпионат из-за коронавируса

Матчи чемпионата Италии могут быть остановлены в ближайшее время, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, такое решение приняло министерство спорта Италии из-за угрозы распространения в стране коронавируса.

В связи с этим прямо перед началом был прерван матч "Парма" - СПАЛ. Игра должна была пройти без зрителей, футболисты уже выходили на поле, но их вернули в раздевалку.

В данный момент Италия входит в первую тройку в мире по числу заразившихся коронавирусом (5883). Больше заболевших только в Китае (80695) и Южной Корее (7134). Во всем мире заразились 106 тысяч человек. Из них выздоровели почти 60 тысяч. Умерли почти 3600.

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