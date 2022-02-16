Министерство спорта России и РФС согласовали новый лимит на легионеров
Фото: твиттер РФС\Автор неизвестен
Министерство спорта Российской Федерации и РФС согласовали детали нового формата лимита на легионеров в РПЛ, сообщает издание "Спорт-Экспресс".
По информации источника, новый лимит вступит вступит в силу после одобрения исполкомом РФС, то есть со следующего сезона.
По новому формату в заявке на сезон может быть не более 13 футболистов, считающихся легионерами вместо восьми по текущим правилам, и как минимум 12 российских футболистов, 4 из которых должны быть воспитанниками клуба.
Однако на поле не может находится более 8 человек, которые являются легионерами.
Отмечается, что также будет введен так называемый "налог на легионеров", деньги от выплаты которого через специальный фонд направят клубам, которые используют в своем составе игроков до 23 лет.
Сообщается, что в ближайшее время РФС планирует провести пресс-конференцию, чтобы объяснить тонкости нового лимита.
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