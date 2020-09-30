Министерство здравоохранения Италии требует приостановить Серию А
Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа заявил о необходимости приостановки розыгрыша Серии А.
"Чемпионат нужно приостановить. Количество заболеваний коронавирусом в "Дженоа" (14 случаев заражения - прим. Soccernews.ru) говорит само за себя. Когда есть такое большое количество заболевших, необходимо приостановить футбольный сезон. Может заразиться много людей", - цитирует Дзампу La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что в Серии А пока было проведено два тура.
Читайте также: Удачный дебют Кумана, фантастическая игра Суареса в новом клубе и провал лидеров в Бундеслиге: главные итоги прошедшего уик-энда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
В "Химках" рассказали о переговорах с Глушаковым
-
РФС представил список 33 лучших футболистов прошлого сезона РПЛ
-
РФС назвал лучшего игрока, тренера и команду прошлого сезона РПЛ
-
"Астон Вилла" арендовала хавбека "Челси" Баркли
-
Министерство здравоохранения Италии требует приостановить Серию А
-
"Зенит" заинтересован в хавбеке "Атлетико" Эррере
-
Ташуев раскритиковал тренера "Краснодара" Мусаева
-
РПЛ назвала претендентов на звание игрока месяца
-
"Спартак" сделал новое предложение по защитнику "Наполи" Хюсаю
-
УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы в еврокубках
-
Два немецких клуба поборются за нападающего "Динамо" Филиппа
-
"Ростов" назвал "Вест Хэму" стоимость Хаджикадунича
-
"Бавария" нацелилась на Лемара
-
РПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера сентября
-
"Спартак" отклонил предложение "Фиорентины" по Кокорину
-
Эвра рассказал о расистских письмах и посылках с фекалиями, которые приходили в сборную Франции
-
"Манчестер Сити" выбирает между защитниками "Баварии" и "Аякса"
-
Кукуян обслужит игру между "Спартаком" и "Зенитом"
-
Бундеслига первой из ТОП-чемпионатов начала указывать тренерам на дверь: в объектив попал многострадальный "Шальке" и скандальный "Майнц"
-
"Милан" хочет арендовать защитников "Реала" и "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17