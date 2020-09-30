Министерство здравоохранения Италии требует приостановить Серию А

Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа заявил о необходимости приостановки розыгрыша Серии А.

"Чемпионат нужно приостановить. Количество заболеваний коронавирусом в "Дженоа" (14 случаев заражения - прим. Soccernews.ru) говорит само за себя. Когда есть такое большое количество заболевших, необходимо приостановить футбольный сезон. Может заразиться много людей", - цитирует Дзампу La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в Серии А пока было проведено два тура.

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