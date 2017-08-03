Министр финансов Франции рад трансферу Неймара

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Министр финансов Франции рад трансферу НеймараМинистр финансов Франции Джеральд Дарманин высказался о трансфере форварда каталонской "Барселоны" Неймара в ПСЖ.

"Если Неймар на самом деле перейдет во французский клуб, то мы будем приветствовать налоги, которые он сможет заплатить во Франции. Это здорово, что этот футболист будет платить налоги во Франции , а не в каком-нибудь другом месте. Как министр, я обязан защищать интересы государства, которые состоят в том, чтобы люди платили налоги во Франции", - цитирует чиновника L'Equipe.

Напомним, Неймар будет представлен игроком ПСЖ уже в субботу. | soccernews.ru

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