Министр финансов Франции рад трансферу Неймара

Министр финансов Франции Джеральд Дарманин высказался о трансфере форварда каталонской "Барселоны" Неймара в ПСЖ.

" Если Неймар на самом деле перейдет во французский клуб, то мы будем приветствовать налоги, которые он сможет заплатить во Франции. Это здорово, что этот футболист будет платить налоги во Франции , а не в каком-нибудь другом месте. Как министр, я обязан защищать интересы государства, которые состоят в том, чтобы люди платили налоги во Франции ", - цитирует чиновника L'Equipe.

Напомним, Неймар будет представлен игроком ПСЖ уже в субботу. | soccernews.ru