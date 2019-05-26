Министр спорта Азербайджана: "Нам нужно было отправить за Мхитаряном частный самолет с двумя истребителями?"
Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов подверг критике армянского полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна, который решил пропустить финальный поединок Лиги Европы с "Челси". Напомним, что встреча который пройдет в Баку.
"Куда еще больше гарантий безопасности для Мхитаряна? Мы сделали, что могли. Что еще от нас требовалось? Нам нужно было отправить за Мхитаряном частный самолет в сопровождении двух истребителей?
Мы предоставили УЕФА и "Арсеналу" всю необходимую документацию. Я лично подписал письмо с гарантиями от правительства и всех структур, которые отвечают за безопасность", – приводит слова Рагимова CNN.
Матч "Челси" - "Арсенал" состоится 29 мая. Начало встречи в 22:00 мск.
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