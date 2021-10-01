Министр иностранных дел Чехии бурно выразился об оскорблениях в адрес детей после матча "Спарты" с "Рейнджерс"
Фото: инстаграм "Спарты"/Автор неизвестен
Министр иностранных дел Чешской Республики Якуб Кулганек поделился мнением о скандале, разразившимся во время вчерашнего матча между пражской "Спартой" и "Рейнджерс" (1:0) в рамках второго тура группового тура Лиги Европы.
"Достаточно! Намеренно распространяемые в медиа и интернете отвратительные оскорбления в адрес чешских детей совершенно неуместны в футболе и не способствуют хорошим отношениям между двумя странами.
В понедельник я вызову британского посла и решу с ним этот вопрос", – написал Кулганек.
Напомним, что во время матча болельщики сопровождали свистом каждое касание темнокожих игроков "Рейнджерс", в особенности – финского хавбека Глена Камара, который в прошлом сезоне был участником скандала, когда после игры со "Славией" в рамках Лиги Европы он обвинил защитника пражан Ондржея Куделу в расизме. Футболиста сборной Чехии дисквалифицировали на 10 матчей, из-за чего он пропустил Евро-2020.
На вчерашнем матче посещаемость была ограничена из-за того, что ранее "Спарту" уже наказывали за проявления расизма. Игра между "Спартой" и "Рейнджерс" посетили 10 тысяч детей в возрасте до 14 лет.
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