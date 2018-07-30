Министр иностранных дел России дал оценку ЧМ-2018
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал оценку Чемпионату Мира 2018 года, который проходил в его стране.
"Это был по-настоящему всплеск, взлёт народной дипломатии, без преувеличения. И то, что сотни тысяч иностранцев смогли посетить более десятка российских городов и увидеть, как живёт Россия, как живут наши граждане - я считаю, что это величайшее достижение" - сказал Лавров.
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