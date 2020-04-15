Министр спорта Беларуси заявил, что оснований закрывать высшую лигу нет

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук рассказал о том, стоит ли приостанавливать чемпионат страны в связи с пандемией коронавируса.

"Каждый день отслеживаем складывающуюся в стране ситуацию. Если у кого-то складывается впечатление, что мы не мониторим ситуацию, то они глубоко заблуждаются. Четко выполняем рекомендации Минздрава.

Если ситуация будет ухудшаться, а на сегодня предпосылок нет, то будут более жесткие меры по приостановке чемпионата. Сегодня такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди смотрят. Футбол - вид спорта номер один. Нет оснований закрывать высшую лигу", - цитирует Ковальчука Tribuna.com.

По последним данным, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Беларуси - 3281 человек. 203 человека выздоровели и 33 умерли.

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