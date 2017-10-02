Министр спорта Испании: "Хочу сказать всем каталонцам и испанцам: мы против того, чтобы смешивать политику и спорт"

Министр спорта Испании Хосе Рамон Лете прокомментировал сложившуюся ситуацию после референдума в Каталонии.

"Мы уважаем свободу выражения своей позиции и разнообразие мнений. Это относится и к Пике. Мы должны противостоять покушению на целостность нашего государства и на наши силы безопасности. Все должно делать по закону с учетом прав всех жителей страны.

Хочу сказать всем каталонцам и испанцам: мы против того, чтобы смешивать политику и спорт. Мы против использования спорта в качестве политического инструмента" - приводит слова Лете Marca.

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