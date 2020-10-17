Министр спорта Италии обвинил Роналду в высокомерии и лжи

Словесная перепалка между министром спорта Италии Винченцо Спадафорой и нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжается.

Напомним, что изначально представитель правительства обвинил звёздного португальца в нарушении медицинского протокола, поскольку тот, будучи заражённым коронавирусом, перемещался между странами.

В ответ форвард "старой синьоры" заявил, что вернулся из Португалии, соблюдая все правила, а всё сказанное министром - это ложь.

"Скандальная слава и мастерство некоторых игроков не дают им права быть высокомерными, проявлять неуважение к власти и врать. Я не собираюсь бесконечно обсуждать этот вопрос. Согласно отчётам клуба для местных здравоохранительных органов, имел место уход из отеля некоторых игроков "Ювентуса". Желаю скорейшего выздоровления всем причастным", - приводит слова Спадафоры ANSA.

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