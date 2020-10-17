Министр спорта Италии обвинил Роналду в высокомерии и лжи
Словесная перепалка между министром спорта Италии Винченцо Спадафорой и нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжается.
Напомним, что изначально представитель правительства обвинил звёздного португальца в нарушении медицинского протокола, поскольку тот, будучи заражённым коронавирусом, перемещался между странами.
В ответ форвард "старой синьоры" заявил, что вернулся из Португалии, соблюдая все правила, а всё сказанное министром - это ложь.
"Скандальная слава и мастерство некоторых игроков не дают им права быть высокомерными, проявлять неуважение к власти и врать. Я не собираюсь бесконечно обсуждать этот вопрос. Согласно отчётам клуба для местных здравоохранительных органов, имел место уход из отеля некоторых игроков "Ювентуса". Желаю скорейшего выздоровления всем причастным", - приводит слова Спадафоры ANSA.
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|Рома
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|Милан
|27
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|38
|9
|Парма
|26
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
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|12
|Сассуоло
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|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
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|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
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|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17