Министр спорта Италии вновь резко раскритиковал Роналду

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Министр спорта Италии вновь резко раскритиковал Роналду

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора вновь подверг критике португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Эти великие чемпионы считают, что они стоят выше всех. Роналду улетел в сборную Португалии, нарушив медицинский протокол. А чемпионы должны быть примером для всех. 

Президента "Ювентуса" тоже разозлили мои слова о Роналду? Я бы посоветовал ему следить за своим клубом", - приводит слова Спадафоры Corriere dello Sport.

Напомним, что 35-летний Роналду заразился коронавирусом в расположении сборной Португалии. После этого футболист прилетел в Турин, чтобы пройти карантин в Италии. Спадафора заявил, что Роналду тем самым нарушил медицинский протокол. Футболист в ответ обвинил чиновника во лжи.

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