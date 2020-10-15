Министр спорта Италии заявил, что Роналду нарушил протокол, вернувшись в Турин

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что заболевший коронавирусом форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду нарушил протокол, вернувшись в Турин.

"Если не было никаких конкретных разрешений от органа здравоохранения, значит он нарушил протокол", - сказал Спадафора в эфире радио Rai.

На заявление министра президент "Ювентуса" Андреа Аньелли сказал: "Вам стоит позвонить в министерства здравоохранения и внутренних дел, которые применяют государственные законы, и получить объяснения".

Ранее стало известно, что Роналду вернулся в Турин и изолировался дома.

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