Министр спорта Каталонии: "В случае независимости каталонские клубы смогут сами выбрать чемпионат, в котором продолжат свое выступление"

Теги барселонажиронаэспаньол

Министр спорта Каталонии: "В случае независимости каталонские клубы смогут сами выбрать чемпионат, в котором продолжат свое выступление"

Министр спорта Каталонии Жерар Фигуерас рассказал, в каких чемпионатах смогут играть каталонские клубы в случае получения независимости региона.

"В случае независимости от Испании каталонские клубы - "Барселона", "Жирона" и "Эспаньол" - смогут выбрать чемпионат, в котором продолжат свое выступление. Это может быть Франция, Италия или АПЛ.

В Испании есть клубы из других стран, который играют в местных чемпионатах. Например, команды из Андорры в футболе и баскетболе. "Монако" играет в Лиге 1, валлийские клубы выступают в АПЛ. Не думаю, что УЕФА будет этому противиться" - приводит слова Фигуераса Goal.com.

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комментарии
iluha482

А может в РФПЛ))))) Вот смешно будет))))

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Лошак

В Аргентине. Гнуму удобнее будет.

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