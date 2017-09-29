Министр спорта Каталонии: "В случае независимости каталонские клубы смогут сами выбрать чемпионат, в котором продолжат свое выступление"

Министр спорта Каталонии Жерар Фигуерас рассказал, в каких чемпионатах смогут играть каталонские клубы в случае получения независимости региона.

"В случае независимости от Испании каталонские клубы - "Барселона", "Жирона" и "Эспаньол" - смогут выбрать чемпионат, в котором продолжат свое выступление. Это может быть Франция, Италия или АПЛ.

В Испании есть клубы из других стран, который играют в местных чемпионатах. Например, команды из Андорры в футболе и баскетболе. "Монако" играет в Лиге 1, валлийские клубы выступают в АПЛ. Не думаю, что УЕФА будет этому противиться" - приводит слова Фигуераса Goal.com.

Читайте также: Президент Ла Лиги рассказал о последствиях независимости Каталонии для "Барселоны". | http://soccernews.ru