Министр спорта Московской области прокомментировал слухи о переговорах "Химок" с Глушаковым

Теги химкиденис глушаков

Министр спорта Московской области прокомментировал слухи о переговорах "Химок" с Глушаковым

Министр спорта Московской области Роман Терюшков подтвердил, что "Химки" работают над подписанием хавбека Дениса Глушакова.

"Это дело нового генерального директора, но его кандидатура рассматривается, переговоры в продвинутой стадии", - сообщил Терюшков.

Ранее стало известно, что стороны уже согласовали условия личного контракта. В субботу 33-летний полузащитник должен дать окончательный ответ подмосковному клубу.

Напомним, что Глушаков является свободным агентом, поэтому сможет присоединиться к новой команде бесплатно.

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