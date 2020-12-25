Министр спорта РФ оценил перспективы сборной России на Евро-2020

Министр спорта России Олег Матыцин поделился ожиданиями от выступления национальной сборной на Евро-2020.

"Перспективы на Чемпионате Европы у нас хорошие, но всё зависит и от удачи. Они могут собраться и показать то, что от них ждут. Надеюсь, это станет тем событием, которое подарит нам эмоции", - сказал Матыцин.

На групповом этапе континентального первенства россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

Напомним, что Евро-2020 был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Матчи турнира среди прочих должен принять Санкт-Петербург.

Не пропустите: Гинер выступает за возвращение Акинфеева в сборную России. | http://soccernews.ru