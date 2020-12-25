Министр спорта РФ оценил перспективы сборной России на Евро-2020
Министр спорта России Олег Матыцин поделился ожиданиями от выступления национальной сборной на Евро-2020.
"Перспективы на Чемпионате Европы у нас хорошие, но всё зависит и от удачи. Они могут собраться и показать то, что от них ждут. Надеюсь, это станет тем событием, которое подарит нам эмоции", - сказал Матыцин.
На групповом этапе континентального первенства россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.
Напомним, что Евро-2020 был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Матчи турнира среди прочих должен принять Санкт-Петербург.
Не пропустите: Гинер выступает за возвращение Акинфеева в сборную России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Вратарь "Шахтёра" ждёт пиво от Месси
-
Левандовски опубликовал рождественские фото с семьей
-
Министр спорта России объяснил необходимость лимита на легионеров в РПЛ
-
Лига 1 назвала лучшего игрока ноября
-
Прокурор запросил для Широкова почти два года ограничения свободы
-
Умер 37-летний белорусский футболист Цыгалко
-
"Ливерпуль" близок к подписанию экс-защитника "Зенита"
-
Министр спорта РФ оценил перспективы сборной России на Евро-2020
-
СМИ узнали новые подробности увольнения Тухеля из ПСЖ
-
Арбитр Данченков рассказал, что его беспокоит после избиения Широковым
-
Тарасов опубликовал фото из отпуска на Мальдивах
-
Милевский рассказал, когда завершит карьеру
-
"Ювентус" и "Рома" поспорят за американского защитника
-
"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для Гринвуда
-
Стала известна зарплата нового гендиректора "Локомотива"
-
"Челси" включился в борьбу за Холанда
-
"Милан" может зимой избавиться от двух защитников
-
Милевский прокомментировал свой переход в "Минай"
-
Аршавин высказался об отношении болельщиков к Дзюбе
-
Легендарный вратарь поборется за пост президента Парагвая