Министр спорта РФ оценил перспективы сборной России на Евро-2020

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Министр спорта РФ оценил перспективы сборной России на Евро-2020

Министр спорта России Олег Матыцин поделился ожиданиями от выступления национальной сборной на Евро-2020.

"Перспективы на Чемпионате Европы у нас хорошие, но всё зависит и от удачи. Они могут собраться и показать то, что от них ждут. Надеюсь, это станет тем событием, которое подарит нам эмоции", - сказал Матыцин.

На групповом этапе континентального первенства россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

Напомним, что Евро-2020 был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Матчи турнира среди прочих должен принять Санкт-Петербург.

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