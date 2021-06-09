Министр спорта РФ: "В России футбол больше, чем футбол"
Фото: инстаграм Минспорта РФ
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о настрое сборной перед Евро-2020.
"Разумеется, для нас в России футбол больше, чем футбол. Настрой у команды боевой, я ей сказал, что мы будем переживать и болеть за нее. Надеемся, как и всегда, на победу российской сборной", - приводит слова Матыцина ТАСС.
Напомним, что на групповой стадии Россия сыграет против Бельгии, Дании и Финляндии.
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