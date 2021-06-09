Министр спорта РФ: "В России футбол больше, чем футбол"

Фото: инстаграм Минспорта РФ

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о настрое сборной перед Евро-2020.

"Разумеется, для нас в России футбол больше, чем футбол. Настрой у команды боевой, я ей сказал, что мы будем переживать и болеть за нее. Надеемся, как и всегда, на победу российской сборной", - приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, что на групповой стадии Россия сыграет против Бельгии, Дании и Финляндии.

Читайте также: Черчесов высказался о работе в сборной России и патриотизме. | http://soccernews.ru