Министр спорта РФ: "В России футбол больше, чем футбол"

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Министр спорта РФ: "В России футбол больше, чем футбол"Фото: инстаграм Минспорта РФ

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о настрое сборной перед Евро-2020.

"Разумеется, для нас в России футбол больше, чем футбол. Настрой у команды боевой, я ей сказал, что мы будем переживать и болеть за нее. Надеемся, как и всегда, на победу российской сборной", - приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, что на групповой стадии Россия сыграет против Бельгии, Дании и Финляндии.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Действительно,не просто игра,а отличная кормушка для всех проходимцев,уголовников и бездарных мажоров типа Дзюбы .

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