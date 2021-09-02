Министр спорта России исключил отмену лимита на легионеров
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о позиции своего ведомства касательно лимита на легионеров в РПЛ.
"Лимит обязательно должен быть. Но он должен быть сформулирован и иметь определённую цель. Его формат может обсуждаться, он, как и сейчас, может касаться заявки команды, ведь вряд ли те же клубы будут покупать иностранных игроков, чтобы они сидели на лавке. Мы понимаем, что если, теоретически, будет снят лимит на легионеров и во всех наших клубах будут играть иностранцы, то из кого мы будем формировать сборную? Как конкурировать нашим спортсменам?
Во-первых, я бы рассматривал лимит на легионеров лишь как одну из составных частей развития футбола. Сама по себе отмена лимита или его ужесточение не решит проблем российского футбола. Кстати, те рекомендации, которые озвучены РФС, получили неоднозначную оценку российских клубов. Во-вторых, в соответствии с законом, РФС представляет вопрос лимита на утверждение министерства спорта. Официально мы никаких обращений от РФС не получили. Как только получим – обязательно рассмотрим.
Но обращу внимание, что эти предложения должны касаться не только лимита, но и всех аспектов развития вида спорта. И даже сама формулировка "лимит" должна подразумевать в себе и критерии, по которым легионеры будут выбираться, по каким параметрам они будут приглашены. Ведь возможности клубов очень сильно отличаются друг от друга. И то, что может быть добром и стимулом для одной команды, имеющей значительные финансовые возможности, может негативно сказаться на развитии другого клуба. Мы не должны отдавать предпочтение только одному подходу", - цитирует Матыцина "Р-Спорт".
С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
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