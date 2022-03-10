Министр спорта России Матыцин анонсировал изменение формата РПЛ
Министр спорта России Олег Матыцин подтвердил, что ведётся работа по изменению формата различных соревнованиях.
"Мы сейчас меняем формат фактически всех чемпионатов, которые будут проводится на территории России. Будем делать их открытыми, вносить изменения в положение о соревнованиях и приглашать спортсменов.
Я уверен, что ряд стран, которые уже придерживаются сдержанной позиции и не присоединяются к санкциям, наверняка захотят соревноваться с нашими спортсменами по многим видам спорта", - сказал Матыцин.
Наверняка реформы коснутся и российской футбольной Премьер-лиги. Ранее в Госдуме предложили расширить РПЛ за счёт иностранных клубов.
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