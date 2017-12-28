Министр спорта России: "Мы все верим в Черчесова"



Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что он верит в главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

"Все мы верим в Станислава. У него есть характер, понимание футбола и авторитет среди игроков. Какой результат устроит меня на домашнем Чемпионате Мира-2018? Жеребьевка была довольна удачная, но нужно еще победить самим. Будем бороться за выход из группы. Потом нас ожидает команда Испании или Португалии. Мы играем дома, при поддержке болельщиков, все понимают ответственность… Главное – выйти из группы, а дальше будем болеть. Для России это уникальный турнир. По размаху, по подготовке ЧМ даже сложнее Олимпиады. Игры проводятся в одном регионе, а здесь – 11. И это речь только о местах проведения матчей", - приводят слова Колобкова российские СМИ.

Напомним, что Россия попала в одну группу с Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом.

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