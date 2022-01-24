Министр спорта России назвал цели внедрения Fan ID
Фото: РБК
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о целях, которые преследуют во время внедрения системы Fan ID.
"Министерство спорта России в тесном взаимодействии с заинтересованными органами власти, РФС и РПЛ в рамках дорожной карты проводит разработку нормативно-правовой базы, необходимой для реализации положений утвержденного президентом России федерального закона. В связи с этим министерство готово к диалогу для учета мнения всех заинтересованных сторон.
Мы продолжим делать все необходимое, чтобы эффективно проводить разъяснительную работу с объединениями болельщиков и правильно информировать их о предстоящих изменениях. Напомним, основная цель принятого закона о введении СИБ - обеспечить безопасность на российских стадионах, повысить привлекательность спортивных мероприятий, в том числе для семейного посещения", - сказал Матыцин.
Ранее против Fan ID публично выступили фанатские движения "Спартака", "Ростова" и "Зенита".
Также не пропустите: Официально: "Спартак" создаст женскую команду. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Аталанта" объявила о переходе Бога
-
Смолов назвал причину неудачных результатов "Локомотива" в последних матчах
-
Министр спорта России назвал цели внедрения Fan ID
-
Смолов поделился ощущениями от работы с Сандро Шварцем
-
Тальяфико настаивает на своем переходе в "Барселону"
-
Смолов рассказал о причинах поражения от Хорватии
-
Смолов поделился ожиданиями от стыковых матчей за выход на ЧМ-2022
-
"Атлетико" подпишет защитника "Лилля"
-
Сергеев рассказал о своем пути в профессиональный футбол
-
Зюле не будет продлевать контракт с "Баварией"
-
Блаттер рассказал, что не хотел, чтобы чемпионат мира прошел в Катаре
-
Почеттино высказался об игре Месси против "Реймса"
-
Стали известны подробности травмы Карима Бензема
-
В "Уэске" разочарованы Гайчем и уже ищут ему замену
-
1
Официально: "Спартак" создаст женскую команду
-
"Реал" и "Барселона" начали борьбу за 15-летнего бразильского вундеркинда
-
"Манчестер Юнайтед" сделал предложение Камара из "Марселя"
-
Болельщики "Краснодара" поддержали протест против Fan ID
-
Сергеев поделился мнением о возможном попадании в сборную России благодаря "Зениту"
-
Франк де Бур высказался о Френки де Йонге в "Барселоне"