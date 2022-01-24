Министр спорта России назвал цели внедрения Fan ID

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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о целях, которые преследуют во время внедрения системы Fan ID.

"Министерство спорта России в тесном взаимодействии с заинтересованными органами власти, РФС и РПЛ в рамках дорожной карты проводит разработку нормативно-правовой базы, необходимой для реализации положений утвержденного президентом России федерального закона. В связи с этим министерство готово к диалогу для учета мнения всех заинтересованных сторон.

Мы продолжим делать все необходимое, чтобы эффективно проводить разъяснительную работу с объединениями болельщиков и правильно информировать их о предстоящих изменениях. Напомним, основная цель принятого закона о введении СИБ - обеспечить безопасность на российских стадионах, повысить привлекательность спортивных мероприятий, в том числе для семейного посещения", - сказал Матыцин.

Ранее против Fan ID публично выступили фанатские движения "Спартака", "Ростова" и "Зенита".

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