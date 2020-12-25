Министр спорта России объяснил необходимость лимита на легионеров в РПЛ
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, почему нельзя отказываться от лимита на легионеров в РПЛ.
"Буду оригинален, нужно создавать российскую систему воспитания. Мы с уважением относимся к легионерам и звёздам футбола. Но если речь идёт о воспитании, легионеры могут оказывать и не совсем положительное влияние на развитие футбола. Если в команде играют 5-7 легионеров, мы как будем формировать сборную? Из легионеров? Конкуренция должна возникать, когда есть соревновательность между российскими спортсменами.
Нужно осторожно подходить к этому, пока у меня рецепта нет. Повторюсь, во главу угла нужно ставить развитие российской системы, футбола в частности. Нужно определиться, какое место здесь играют легионеры. Также силы нужно направлять на подготовку собственного резерва", - считает Матыцин.
С текущего сезона в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
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