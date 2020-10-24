Министр спорта России отреагировал на избиение футбольного судьи в Грозном

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Министр спорта России отреагировал на избиение футбольного судьи в Грозном

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал скандальный инцидент в Грозном, где в пятницу после матча молодёжного первенства между "Ахматом" и "Спартаком" избили арбитра Богдана Головко.

"Это безобразие. Такие вещи недопустимы не только в спорте, но и в жизни. Спорт - это платформа формирования отношений, культуры. Основными принципами спорта является уважение к сопернику, к судье. Надеюсь, что наши коллеги и в Грозном, и в РФС примут надлежащие меры, чтобы оценить этот поступок и наказать виновных, если вина определена", - сказал Матыцин.

Напомним, что РПЛ выступила с осуждением произошедшего и пообещала совместно с РФС провести тщательное разбирательство и наказать виновных.

По данным телеграм-канала Baza, в избиении судьи участвовал Сайд-Хусейн Алханов - сын советника главы Чечни Рамзана Кадырова.

Не пропустите: Избитый в Грозном судья Головко дал первый комментарий о произошедшем. | http://soccernews.ru
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