Министр спорта России отреагировал на избиение футбольного судьи в Грозном
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал скандальный инцидент в Грозном, где в пятницу после матча молодёжного первенства между "Ахматом" и "Спартаком" избили арбитра Богдана Головко.
"Это безобразие. Такие вещи недопустимы не только в спорте, но и в жизни. Спорт - это платформа формирования отношений, культуры. Основными принципами спорта является уважение к сопернику, к судье. Надеюсь, что наши коллеги и в Грозном, и в РФС примут надлежащие меры, чтобы оценить этот поступок и наказать виновных, если вина определена", - сказал Матыцин.
Напомним, что РПЛ выступила с осуждением произошедшего и пообещала совместно с РФС провести тщательное разбирательство и наказать виновных.
По данным телеграм-канала Baza, в избиении судьи участвовал Сайд-Хусейн Алханов - сын советника главы Чечни Рамзана Кадырова.
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