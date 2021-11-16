Министр спорта России ответил Карпину, который не исключил уход из сборной

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Министр спорта России ответил Карпину, который не исключил уход из сборной

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на слова главного тренера футбольной сборной Валерия Карпина о возможной отставке с занимаемого поста.

52-летний специалист сомневается, что сможет качественно подготовить команду к мартовским стыковым матчам за попадание на ЧМ-2022.

"Проделана большая работа этим тренерским штабом, достаточно успешная работа. Всегда сложно создавать атмосферу единения в команде, создавать понимание между тренером и игроками. Я готов с поддержкой принять любое решение тренерского штаба и Российского футбольного союза", - цитирует Матыцина News.ru.

Карпин возглавил российскую сборную в июле, победив в 5 из 7 матчей после назначения при 1 ничьей и 1 поражении.

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