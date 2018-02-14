Министр спорта России: "Поступок игрока "Тосно" Манаева говорит о низком уровне культуры"



Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал видеоролик, котором игрок "Тосно" Станислав Манаев высморкался в игрушечную 5-тысячную купюру.

"Безусловно, этот ролик говорит о низком уровне культуры отдельного спортсмена. Насколько я знаю, он уже принес извинения, сказал, что это была шутка. Уверен, это послужит ему уроком. Этот инцидент не имеет никакого отношения ни к чемпионату мира, ни к подготовке России к этому празднику", – приводят слова Колобкова российские СМИ.

Видео: Манаев высморкался в 5-тысячную купюру.

Не пропустите: Геркус поддержал формат с введением плей-офф в РФПЛ. | http://soccernews.ru