Министр спорта России: "Поступок игрока "Тосно" Манаева говорит о низком уровне культуры"

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Министр спорта России: "Поступок игрока "Тосно" Манаева говорит о низком уровне культуры"
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал видеоролик, котором игрок "Тосно" Станислав Манаев высморкался в игрушечную 5-тысячную купюру.

"Безусловно, этот ролик говорит о низком уровне культуры отдельного спортсмена. Насколько я знаю, он уже принес извинения, сказал, что это была шутка. Уверен, это послужит ему уроком. Этот инцидент не имеет никакого отношения ни к чемпионату мира, ни к подготовке России к этому празднику", – приводят слова Колобкова российские СМИ.

Видео: Манаев высморкался в 5-тысячную купюру.

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