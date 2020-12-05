Министр спорта России прокомментировал скандальное интервью Черчесова
Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением о нашумевшем интервью главного тренера национальной сборной по футболу Станислава Черчесова в эфире "Матч ТВ".
"Не в моём стиле давать оценку деятельности или словам Черчесова. Нам надо серьёзно подумать о культуре взаимоотношений и высказываний в спорте. Спорт, конечно, значимая часть нашей жизни, но иногда его превращают в шоу-бизнес. Мне бы хотелось, чтобы спорт смотрели, не ориентируясь на отдельные интервью, а гордились успехами.
Профессиональный анализ должен быть сделан профессионалами и не должен выноситься в эфир. Давать какие-то личные оценки поведению того или иного человека, будь это футбол или фигурное катание... Личная жизнь и личные оценки не должны выноситься в эфир", - считает Матыцин.
Напомним, что высказывания Черчесова спровоцировали конфликт с ЦСКА из-за критики в адрес Фёдора Чалова.
Российская сборная не может победить уже в шести матчах подряд. Ближайшие игры команды запланированы на март.
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