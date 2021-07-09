Министр спорта России прокомментировал увольнение Черчесова

Теги россиястанислав черчесоволег матыцин

Министр спорта России прокомментировал увольнение Черчесова

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Министр спорта России Олег Матыцин сделал заявление об отставке главного тренера национальной сборной по футболу Станислава Черчесова.

Напомним, что РФС объявил о прекращении сотрудничества с 57-летним специалистом в четверг. Имя его преемника пока неизвестно.

"Хочу поблагодарить Станислава Черчесова и весь тренерский штаб сборной России по футболу за пять лет работы. Все мы помним успешное выступление команды на домашнем чемпионате мира 2018 года - тогда вся страна гордилась игрой российских футболистов. Но сейчас всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены. Наша общая цель – чтобы у России была сильная сборная по футболу. Для этого необходимо провести комплексный анализ проблем, накопившихся в российском футболе.

Надо внимательно проанализировать всю систему работы: подготовку кадров, принципы и объeмы финансирования в футболе, лимит на легионеров, работу системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействие с профессиональными клубами. Необходимо сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола, где сборная команда является одним из главных звеньев", - сказал Матыцин.

Не пропустите: Зарема отреагировала на отставку Черчесова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Черчесов: "Меня не увольняли из сборной России"

Черчесов: "Меня не увольняли из сборной России"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов