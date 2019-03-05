Министр спорта России прокомментировал возможность проведения Суперкубка Южной Америки

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Министр спорта России прокомментировал возможность проведения Суперкубка Южной Америки

Министр спорта РФ Павел Колобков высказался о возможности проведения Суперкубка Южной Америки 2020 года в России.

"Каждый год в России проходит множество международных соревнований. Мы же хотим чтобы и в дальнейшем наши спортивные объекты использовались в этом направлении.

По возможному проведению Суперкубка Южной Америки могу только сказать, что это обсуждается в рабочем порядке. Пока комментарии излишни", - приводят слова Колобкова российские СМИ.

Напомним, что по новым правилам в суперкубке участвуют сразу четыре команды, а именно финалисты Кубка Либертадорес и финалисты Кубка КОНМЕБОЛ.

Читайте также: Стало известно, может ли Суперкубок Южной Америки 2020 года может пройти в России. | http://soccernews.ru

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