Министр спорта России прокомментировал возможность проведения Суперкубка Южной Америки
Министр спорта РФ Павел Колобков высказался о возможности проведения Суперкубка Южной Америки 2020 года в России.
"Каждый год в России проходит множество международных соревнований. Мы же хотим чтобы и в дальнейшем наши спортивные объекты использовались в этом направлении.
По возможному проведению Суперкубка Южной Америки могу только сказать, что это обсуждается в рабочем порядке. Пока комментарии излишни", - приводят слова Колобкова российские СМИ.
Напомним, что по новым правилам в суперкубке участвуют сразу четыре команды, а именно финалисты Кубка Либертадорес и финалисты Кубка КОНМЕБОЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|18
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|18
|11