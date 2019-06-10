Министр спорта России рассказал о позитивном влиянии лимита на легионеров

Теги рплроссиястанислав черчесов

Министр спорта России рассказал о позитивном влиянии лимита на легионеров

Министр спорта России Павел Колобков уверен, что лимит на легионеров поспособствовал развитию российских футболистов.

"Благодаря нынешнему лимиту наша сборная удачно выступила на ЧМ-2018. А сейчас у главного тренера Станислава Черчесова появился выбор. У нас есть по несколько реальных кандидатов на каждую позицию в национальной команде", - сказал Колобков.

Сейчас в РПЛ действует лимит, согласно которому на поле не могут находиться более 6 легионеров.

Однако в скором времени правила будут изменены. Ожидается, что с сезона 2020/21 клубы Премьер-лиги смогут включать в заявку на сезон 7-8 иностранцев, при этом ограничений на их участие в отдельно взятом матче не будет.

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