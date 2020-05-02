Министр спорта России сделал заявление о возможном возобновлении РПЛ

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Министр спорта России сделал заявление о возможном возобновлении РПЛ

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что возобновление розыгрыша РПЛ возможно, но при условии выполнения нескольких условий.

"Логика должна основываться на объективной информации. Со стороны Минспорта на сегодняшний день мы готовы содействовать завершению чемпионата, но при чётких гарантиях того, что будет исключена возможность заболевания спортсменов и тренеров. В адрес Роспотребнадзора направлены запросы, какие условия необходимо выполнить организаторам чемпионата в июне (потому что, насколько я понимаю, единственный шанс завершить чемпионат – начать его в конце июня), если возобновить его позволит объективная ситуация.

Во-вторых, организаторы должны гарантировать обеспечение всех требований, которые предъявит Роспотребнадзор. Сейчас мы ожидаем со стороны РФС так называемые предложения по протоколу организации игр. Естественно, без зрителей. Если в ближайшее время в мае мы это согласуем, если не будет категорического запрета со стороны и федеральных, и региональных регулирующих органов, и если мы получим согласования со стороны соответствующих органов на въезд иностранных спортсменов и обеспечение их карантина, тогда, наверное, проведение соревнований будет возможно.

Но я бы к этому вопросу подходил очень осторожно. Необходимо соотносить риск заболевания с позитивными психологическими, профессиональными и коммерческими моментами возобновления чемпионата", - цитирует Матыцина "Р-Спорт".

Напомним, что РПЛ ушла на вынужденную паузу в марте из-за пандемии коронавируса. В лиге осталось провести восемь туров.

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