Министр спорта России связал успехи сборной на ЧМ-2018 с лимитом на легионеров

Министр спорта России Павел Колобков считает, что лимит на легионеров помог национальной сборной.

"Я считаю, что перед Чемпионатом Мира вот эти правила, которые мы установили, с точки зрения ограничения на количество легионеров, сработали. Мы получили боеспособный коллектив. У тренера появился выбор", - сказал Колобков.

Напомним, что сборная России на домашнем мундиале дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии в серии пенальти.

Сейчас в РПЛ действует лимит, согласно которому на поле не могут находиться более 6 легионеров.

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