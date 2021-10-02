Министр спорта России высказался о лимите на легионеров в футболе

Министр спорта России Олег Матыцин дал комментарий по поводу возможных изменений в футбольном лимите на легионеров.

"Мы ждём сформированного мнения футбольного сообщества, которое выражает РФС. Лимит на легионеров - это одна из частей плана. Она сама по себе не решает вопрос. Как только предложения будут сформулированы окончательно, тогда мы будем проводить финальные разговоры и выходить с консолидированной программой.

Какая модель лимита, по моему мнению, более предпочтительна? Я не математик, но от перемены мест слагаемых значение суммы не меняется. Давайте всё-таки эту проблему рассматривать в комплексе", - сказал Матыцин.

С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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