Министр спорта Татарстана: "Казань готова к ЧМ-2018 практически на 100%"

Теги

Министр спорта Татарстана: "Казань готова к ЧМ-2018 практически на 100%"Министр спорта Татарстана Владимир Леонов подвел итоги тестового матча ЧМ-2018 на "Казань-Арене", в котором сыграли "Рубин" и "Уфа" (0:0).

"По итогам тестирования все службы справились с поставленными задачами. Успешно и оперативно была проведена учебная эвакуация зрителей по завершении матча. Все недочеты в рабочем режиме устраним до начала чемпионата. В целом Казань и «Казань Арена» к чемпионату мира готовы практически на 100 процентов.

В рамках тестирования мы должны были дополнительно проверить операционную и инфраструктурную готовность к матчам чемпионата мира по таким, в частности, вопросам, как работа служб стадиона, организация работы общественного транспорта, организация безопасности и так далее.

Бесплатные билеты на игру обеспечили хорошую заполняемость арены, что, в свою очередь, позволило протестировать все сервисы в максимальном объеме и определить, какие моменты нам необходимо еще раз проработать, довести до автоматизма", – сказал Леонов.

Читайте:  Наставник Саудовской Аравии: "Мы нацелены на первую игру с Россией" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов