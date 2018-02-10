Министр спорта Украины просит граждан страны воздержаться от поездки на ЧМ-2018
Министр спорта Украины Игорь Жданов хочет, чтобы украинские болельщики не ехали на ЧМ-2018.
"Мы призываем болельщиков не ехать в Россию. С точки зрения наших национальных интересов мы сделали все, чтобы Чемпионат Мира по футболу не состоялся, но наши возможности ограничены" - приводят слова Жданова российские СМИ.
Напомним, что сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ-2018, так как заняла 3-е место в группе.
Читайте также: Украина призывает к бойкоту ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
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|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
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|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
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|0
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|0
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|М
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|3
|Исландия
|0
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|4
|Нигерия
|0
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|М
|О
|1
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|0
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|2
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|0
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|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
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|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0