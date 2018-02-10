Министр спорта Украины просит граждан страны воздержаться от поездки на ЧМ-2018

Министр спорта Украины Игорь Жданов хочет, чтобы украинские болельщики не ехали на ЧМ-2018.

"Мы призываем болельщиков не ехать в Россию. С точки зрения наших национальных интересов мы сделали все, чтобы Чемпионат Мира по футболу не состоялся, но наши возможности ограничены" - приводят слова Жданова российские СМИ.

Напомним, что сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ-2018, так как заняла 3-е место в группе.

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