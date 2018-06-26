Министр спорта Уругвая высказался о матче с Россией

Министр спорта Уругвая Фернандо Касерес доволен победой своей команды над сборной России (3:0) на групповом этапе Чемпионате Мира 2018 года.

"Для Уругвая эта победа принесла огромное удовольствие, как и для всех нас. Уругвай очень серьёзно работает более 10 лет над игрой, которая может дать как положительные, так и отрицательные результаты. Потому что результаты матчей зависят от совершенно разных факторов. Но существуют рабочие процессы, стратегия. В конце концов, мы испытываем гордость.

Сборная Уругвая очень надёжна, у неё есть различные варианты, есть возможности. Многие годы сборная работает над созданием компактности в игре. В связи с этим соперники постоянно придумывают, как усложнить игру команде Уругвая", - сказал он. | soccernews.ru