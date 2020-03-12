Министр здравоохранения Мадейры рассказал о состоянии здоровья Роналду

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Министр здравоохранения Мадейры рассказал о состоянии здоровья Роналду

Министр здравоохранения Мадейры Педру Рамош поделился информацией о здоровье нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Роналду уехал из Италии еще пару дней назад. Его изоляция началась еще до прибытия на Мадейру. У Роналду и его семьи не выло выявлено симптомов коронавируса.

Футболист смог навестить свою маму после инсульта, так как службы здравоохранения смогли гарантировать все условия безопасности как для него, так и для всего персонала, контактирующего с ним", - приводит слова Рамоша Excelsior.

Напомним, что у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани был выявлен коронавирус.

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