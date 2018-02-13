Минько: "Верю в победу ЦСКА в Лиге Европы"

Известный в прошлом футболист Валерий Минько верит в победу московского ЦСКА в текущем розыгрыше Лиги Европы.

"Фаворит ли ЦСКА в играх с "Црвеной Звездой"? Думаю, да. Впервые за шесть лет мы - в весенней стадии еврокубков. Почему бы не замахнуться на победу в Лиге Европы и не добавить ее к Кубку УЕФА? Я в это верю", - приводит слова бывшего футболиста bobsoccer.ru.

Напомним, Кирьяков назвал оптимальный итог первой встречи для ЦСКА против "Црвены Звезды". | soccernews.ru