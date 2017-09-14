Мино Райола и Жорже Мендеш желают стать агентами Деле Алли

Известные агенты Мино Райола и Жорже Мендеш желают сотрудничать с полузащитником лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли.

Как информирует football.fr, существует большая вероятность того, что уже следующим летом 21-летний хавбек переберется в один из топ-клубов Европы. Учитывая, что на трансфере перспективного футболиста можно будет хорошо заработать, ведущие агенты мира уже начали предпринимать шаги, чтобы заполучить его в свои клиенты.

Напомним, вчера "Тоттенхэм" обыграл дортмундскую "Боруссию". | soccernews.ru