Мино Райола раскритиковал ФИФА

Итальянский футбольный агент Мино Райола критически высказался о ФИФА.

"Все знают, какого мнения о ФИФА я придерживаюсь. Нам в Европе не нужен этот магазин. 97% дохода в футболе генерируется в Европе. Я не знаю, почему отдаем власть такой коррумпированной лавочке, как ФИФА.

Мы хотим создать новую систему в футболе. В ней клубы, игроки и агенты будут работать вместе под руководством УЕФА. Мы не хотим, что ФИФА делилась своими мыслями и делала то, что они считают полезным для футбола. ФИФА – словно какой-то диктатор.

Они занимаются демагогией и используют нас, агентов, чтобы отвлечь внимание от своих проблем. ФИФА всегда тычет пальцем в нас: "Агенты – плохие ребята". Они хотят отвлекать внимание от своих проблем.

У них нет собственных идей. Чемпионат мира каждые два года. Ну что это за нонсенс?", – сказал Райола.

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