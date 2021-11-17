Мино Райола рассказал, что о Погба мечтают много клубов

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Мино Райола рассказал, что о Погба мечтают много клубовФото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Мино Райола, представитель хавбек сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поля Погба рассказал о будущем своего клиента.

"Я не могу кому-то запретить мечтать, можно свободно это делать. Посмотрим, как все в итоге сложится. Декабрь – месяц мечтаний, учитывая Рождество и праздники, но сейчас еще слишком рано о чем-то говорить.

Не знаю, почему, но когда мы обсуждаем Погба, в Англии просыпаются даже мертвые. Если некоторые бывшие игроки "МЮ" не обсуждают Погба или меня, значит, они не обсуждают никого.

Так что лучше не говорить об этом", – сказал Райола.

Напомним, что контракт Погба с "МЮ" истекает в конце нынешнего сезона.

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