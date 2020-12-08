Мино Райола сравнил Холанда с известной картиной

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Мино Райола сравнил Холанда с известной картинойАгент форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда Мино Райола высказался о норвежце.

"Холанд похож на Златана, когда Ибрагимовичу было 20.

Эрлинг словно картина, он похож на "Крик" Мунка, потому что он вызывает страх у защитников.

Он позвонил мне после матча с "Гертой". Тогда он оформил покер, но его его заменили на 85-й минуте. Эрлинг был в ярости! Он хотел забить еще!

Холанд хочет быть лучшим, даже если играет в шашки", – сказал Райола для Tuttosport.

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