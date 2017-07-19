Мино Райола стал агентом Верратти

Мино Райола стал новым агентом хавбека ПСЖ Марко Верратти.

"Хочу объявить, что отныне единственным человеком, представляющим мои спортивные интересы, является Мино Райола. Спасибо Мистеру Донато Ди Кампли за отличную работу, хочу подчеркнуть мое глубочайшее и неизменное уважение к нему" - приводит слова Верратти Football Italia.

Напомним, что Райола является агентом таких звезд как Джанлуилди Доннарумма, Златан Ибрагимович и Марио Балотелли.

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