Мино Райола стал агентом Верратти

Теги псжмарко верраттимино райола

Мино Райола стал агентом Верратти

Мино Райола стал новым агентом хавбека ПСЖ Марко Верратти.

"Хочу объявить, что отныне единственным человеком, представляющим мои спортивные интересы, является Мино Райола. Спасибо Мистеру Донато Ди Кампли за отличную работу, хочу подчеркнуть мое глубочайшее и неизменное уважение к нему" - приводит слова Верратти Football Italia.

Напомним, что Райола является агентом таких звезд как Джанлуилди Доннарумма, Златан Ибрагимович и Марио Балотелли.

Читайте также: Экс-президент "Барселоны" рассказал, как ПСЖ мстит каталонскому клубу за интерес к Верратти. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Монако 38 95
2 ПСЖ 38 87
3 Ницца 38 78
4 Олимпик Лион 38 67
5 Олимпик Марсель 38 62
6 Бордо 38 59
7 Нант 38 51
8 Сент-Этьен 38 50
9 Ренн 38 50
10 Генгам 38 50
11 Лилль 38 46
12 Анжер 38 46
13 Тулуза 38 44
14 Метц 38 43
15 Монпелье 38 39
16 Дижон 38 37
17 ФК Кан 38 37
18 Лорьян 38 36
19 Нанси 38 35
20 Бастия 38 34
Полная таблица

топ-5 тегов