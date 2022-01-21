Мино Райолу перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния здоровья

Фото твиттер Мино Райолы

Известный футбольный агент Мино Райола находится в миланской частной клинике "Сан-Раффаэле".

По информации Bild, в последнее время голландцу стало хуже, из-за чего его перевели в реанимацию.

Сообщается, что у 54-летнего Райолы обнаружены проблемы с лёгким. Другие подробности болезни пока неизвестны.

Впервые о госпитализации агента стало известно 12 января. Однако тогда его представители заверили, что речь идёт о плановом осмотре.

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