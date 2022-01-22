Мино Райолу выписали из больницы

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Мино Райолу выписали из больницы

Фото твиттер Мино Райолы

Известный футбольный агент Мино Райола вернулся в свой дом в Монте-Карло, сообщает Football Italia.

54-летнего голландца выписали из миланской клиники "Сан-Рафаэль", где он проходил плановое медобследование, уточняет Corriere dello Sport.

Ранее утверждалось, что агента перевели в реанимацию из-за проблем с лёгким.

Впервые о госпитализации Райолы стало известно 12 января. 

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