Мино Райолу выписали из больницы
Фото твиттер Мино Райолы
Известный футбольный агент Мино Райола вернулся в свой дом в Монте-Карло, сообщает Football Italia.
54-летнего голландца выписали из миланской клиники "Сан-Рафаэль", где он проходил плановое медобследование, уточняет Corriere dello Sport.
Ранее утверждалось, что агента перевели в реанимацию из-за проблем с лёгким.
Впервые о госпитализации Райолы стало известно 12 января.
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