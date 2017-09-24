Миньоле демонстрирует в "Ливерпуле" удивительную статистику отраженных пенальти

Теги симон миньолеливерпуль

Миньоле демонстрирует в "Ливерпуле" удивительную статистику отраженных пенальтиВратарь английского "Ливерпуля" Симон Миньоле демонстрирует в стане "красных" удивительную статистику отраженных пенальти.

Так, с 2013-го года, когда бельгиец присоединился к английскому клубу, он в играх Премьер-Лиги отразил уже семь одиннадцатиметровых ударов. При этом всего в ворота 29-летнего голкипера было назначено за это время было назначено 15 пенальти.

Напомним, вчера "Ливерпуль" обыграл "Лестер". | soccernews.ru

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