Миньоле: "Кариусу сейчас очень тяжело, но все голкиперы были в похожей ситуации"

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Миньоле: "Кариусу сейчас очень тяжело, но все голкиперы были в похожей ситуации"

Вратарь "Ливерпуля" Симон Миньоле выразил поддержку Лориусу Кариусу.

"Как вы понимаете, это не тот результат, на который мы рассчитывали. Думаю, Кариусу сейчас очень тяжело, но все голкиперы были в похожей ситуации. Сложно что-то еще добавить. Мы играли как команда и потерпели поражение тоже все вместе" - приводит слова Миньоле Lequipe.

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