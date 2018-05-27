Миньоле: "Кариусу сейчас очень тяжело, но все голкиперы были в похожей ситуации"

Вратарь "Ливерпуля" Симон Миньоле выразил поддержку Лориусу Кариусу.

"Как вы понимаете, это не тот результат, на который мы рассчитывали. Думаю, Кариусу сейчас очень тяжело, но все голкиперы были в похожей ситуации. Сложно что-то еще добавить. Мы играли как команда и потерпели поражение тоже все вместе" - приводит слова Миньоле Lequipe.

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