Миньоле может перейти в "Наполи"

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Миньоле может перейти в "Наполи"

"Наполи" проявляет интерес к бельгийскому вратарю "Ливерпуля" Симоне Миньоле, сообщает Het Nieuwsblad. 

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести голкипера в зимнее трансферное окно. Неаполитанцы рассматривают бельгийца в качестве замены Пепе Рейне

"Ливерпуль" оценивает Миньоле в 15-20 миллионов евро. 

Не пропустите: "Наполи" предпримет новые попытки подписать вингера "Барселоны". | soccernews.ru

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