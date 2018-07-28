Миньоле может продолжить карьеру в Турции

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Миньоле может продолжить карьеру в Турции

Вратарь "Ливерпуля" Симон Миньоле может продолжить карьеру в Турции, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, на 30-летнего бельгийца нацелился "Бешикташ", который ищет замену ушедшему в "Фулхэм" Фабри.

"Ливерпуль", в свою очередь, готов расстаться с Миньоле, который не входит в планы тренерского штаба команды.

Напомним, что в обратном направлении может отправиться защитник Домагой Вида. | http://soccernews.ru

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