Вратарь "Ливерпуля" Симон Миньоле может продолжить карьеру в Турции, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, на 30-летнего бельгийца нацелился "Бешикташ", который ищет замену ушедшему в "Фулхэм" Фабри.

"Ливерпуль", в свою очередь, готов расстаться с Миньоле, который не входит в планы тренерского штаба команды.

Напомним, что в обратном направлении может отправиться защитник Домагой Вида. | http://soccernews.ru